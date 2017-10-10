Finlandiya - Türkiye: 2-2

Sercan SAPANATAN / TURKU, (DHA)

STAT: Veritas Stadyumu

HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani Fred, Frederic Haquette

FİNLANDİYA: Lukas Hradecky, Paulus Arajuuri, Niklas Moisander, Robin Lod, Perparim Hetemaj (Dk. 60 Kasper Hamalainen), Teemu Pukki (Dk. 88 Pyry Soiri), Rasmus Schüller, Sauli Väisänen, Juha Pirinen, Thomas Lam (Dk. 86 Eero Markkanen), Joel Pohjanpalo

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan Tufan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan (Dk. 85 Mehmet Topal), Yusuf Yazıcı (Dk. 75 Emre Mor), Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 76 Arajuuri, Dk. 88 Pohjanpalo (Finlandiya) - Dk. 57 - Dk. 83 Cenk Tosun (Türkiye)

SARI KARTLAR: Dk. 90 Moisander (Finlandiya) - Dk. 46 Selçuk İnan, Dk. 49 Okay Yokuşlu, Dk. 74 Yusuf Yazıcı (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'ndaki son maçında deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

4\'üncü dakikada Rasmus Schüller\'in uzak mesafeden şutunda yerden giden top kaleci Volkan Babacan\'ın kontrolünde top yandan auta çıktı.

6\'ncı dakikadaki A Milli Takım atağında Ozan Tufan sağ kanattan ortayı içeri göndermek istedi ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

9\'uncu dakika İsmail Köybaşı\'nın sol kanattan yaptığı ortada top Cenk Tosun\'u aştı Finlandiya savunması topu uzaklaştırdı.

17\'nci dakikada sağ kanattan Ozan\'ın yaptığı ortada top Finlandiya savunmasından döndü.

20\'nci dakikada Selçuk İnan\'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Finlandiya savunması rahat biçimde topu uzaklaştırdı.

25\'inci dakika Hakan Çalhanoğlu, kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye kullandı. Top farklı şekilde auta gitti.

31\'inci dakikada Cenk Tosun\'un şık pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, kaleciden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak savunmada Vaisanen topu yatarak önlemeyi başardı.

34\'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Pohjanpalo, tam vuruşunu yapacakken Çağlar araya girip topu kornere gönderdi.

39\'uncu dakikada Pirinen\'nin sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Okay Yokuşlu ceza alanı içinde kafayla ters bir vuruş çıkardı. Kaleye giden topu Volkan Babacan son anda kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmada ilk yarı başka pozisyon olmadı ve devreye 0-0\'lık eşitlikle girildi.

52\'nci dakikada Yusuf Yazıcı\'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan İsmail Köybaşı bekletmeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

57\'nci dakikada milliler 1-0 öne geçti. Okay Yokuşlu\'nun rakibinden kaptığı top sonrasında topla buluşan Selçuk İnan pasını Cenk Tosun\'a verdi. Cenk Tosun, vuruş açısını yakaladıktan sonra sağ ayağıyla topa çok iyi vurarak ağlarla buluşturdu.

59\'uncu dakikada Yusuf Yazıcı\'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

67\'nci dakikada topla birlikte ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan kaleye vurdu ancak top üstten auta çıktı.

69\'uncu dakikada Oğuzhan Özyakup\'un ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Lukas Hradecky\'ten döndü. Dönen topu Cenk Tosun tamamlamak istedi ancak rakibi Arajuuri\'ye faul yaptı.

73\'üncü dakikada Yusuf\'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Oğuzhan\'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

76\'ncı dakikada Finlandiya beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Robin Lod kullandı. Lod\'un ceza alanı içine ortasında Arajuuri, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu.

80\'inci dakikada ceza alanı içinde Ömer Toprak\'tan sıyrılan Pohjanpalo sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak kaleci Volkan Babacan mutlak bir golü önledi.

81\'inci dakikada Lod\'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Arajuuri boş pozisyonda altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu kurtardı.

83\'üncü dakikada Türkiye 2-1 öne geçti. Emre Mor\'un pasında sağ çaprazdan topla buluşan Cenk Tosun, bir kez daha Türkiye\'yi öne geçirdi.

88\'inci dakikada Finlandiya bir kez daha beraberliği sağladı. Ozan Tufan\'ın kademe hatası sonrası Soiri\'nin yerden ortasında Pohjanpalo sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Karşılamada başka gol olmayınca A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son maçında deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Milliler I Grubu\'nu 15 puanla 4\'üncü sırada tamamladı.

BAŞKAN DEMİRÖREN VE YÖNETİCİLER DE TRİBÜNDE YER ALDI

Finlandiya\'nın Turku şehrinde oynanan karşılaşmayı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler protokol tribününden takip etti.

TFF Yönetimi dışında Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ve dernek üyeleri Serhat Akın, Çağdaş Atan, Bülent Akın ve Ahmet Dursun da tribünde yer aldı.