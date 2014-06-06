Finalin adı: Sharapova – Halep



Fransa Açık'ta Alman raket Andrea Petkovic kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında final oynama şansını kaçırdı. Petkovic, yarı final mücadelesinde dünya sıralamasında 4 numarada bulunan Rumen Simona Halep'e 2-6 ve 6-7'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Dünya sıralamasının 28 numarası Petkovic de rakibi Halep gibi bir Grand Slam turnuvasında ilk kez yarı final oynadı.

Fransa Açık'ı son kazanan Alman tenisçi 15 yıl önce Steffi Graf olmuştu. Halep kariyerinin ilk Grand Slam finaline çıkacak.

Sharapova üst üste 3. kez finalde

Turnuvanın favorilerinden Maria Sharapova (en üst resim), günün ilk yarı final maçında büyük bir mücadele sergileyerek Fransa Açık'ta üst üste üçüncü kez finale yükseldi.

Rus raket 2 saat 27 dakika süren yarı final karşılaşmasında Kanadalı Eugenie Bouchard'ı 4-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yendi. Dünya sıralamasının 8 numarası, duygularını “Kazandığım için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Rakibim inanılmaz oynadı” sözleriyle dile getirdi. 27 yaşındaki tenisçi, 2012'de şampiyon olduğu Fransa Açık'ta bu yıl oynadığı son üç maçı ilk seti verdikten sonra kazandı.

Roland Garros'ta Rus Maria Sharapova ile Rumen Simona Halep arasındaki tek kadınlar finali Cumartesi günü (07 Haziran) oynanacak.

Çiftler karışıkta şampiyon belli oldu

Öte yandan çiftler karışık final mücadelesinde Alman Anna-Lena Grönefeld, Hollandalı çifti Jean-Julien Rojer ile birlikte Sırp Nenad Zimonjic ile korta çıkan vatandaşı Julia Görges'i 4-6, 6-2 ve 10-7'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Grönefeld böylece 2009'daki Wimbledon zaferinden sonra kariyerindeki ikinci Grand Slam çiftler karışık şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Kazanan çift toplam 110 bin euro ödülün sahibi olurken, finalist takım toplam 55 bin euro elde etti.