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Deutsche Welle

Finalin adı: Dortmund – Wolfsburg

Almanya Kupası yarı final maçında üçüncü lig temsilcisi Arminia Bielefeld’i 4-0 yenen Wolfsburg finalde Borussia Dortmund’un rakibi oldu.

30 Nisan 2015 14:15


Almanya Federasyon Kupası'nda Borussia Dortmund'un finaldeki rakibini belirleyecek olan yarı finalin diğer maçında Bundesliga ikincisi Wolfsburg yarı finale gelene kadar birinci lig ekipleri Hertha Berlin, Werder Bremen ve Mönchengladbach'ı saf dışı bırakan üçüncü lig temsilcisi Arminia Bielefeld'i sahasında 4-0 yendi. 'Kurtlar' böylece 30 Mayıs'ta Berlin'de oynanacak final mücadelesinde Borussia Dortmund'un rakibib oldu.

26 bin kişinin izlediği Bielefeld'deki maçta konuk takım zorlanmadan sonuca giderken golleri Maximilian Arnold (8./55.), Luiz Gustavo (32.) ve Ivan Perisic (51.) attı.

Wolfsburg'un ikinci finali

Wolfsburg bu sonuçla tarihinde ikinci kez kupa finali oynamaya hak kazandı. ‘Kurtlar' 1995'teki finali Mönchengladbach'a karşı 3-0 kaybetmişti. Dieter Hecking ve ekibi başarılı geçen lig sezonunu 30 Mayıs'taki Berlin finalinde kupayla taçlandırmak azminde.

Wolfsburg'un finaldeki rakibi Borussia Dortmund yarı finalde Bayern Münih'i penaltı atışlarıyla elemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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