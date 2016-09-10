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Deutsche Welle

Finalin adı Djokovic-Wawrinka

Amerika Açık tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka rakiplerini eleyerek finale adlarını yazdırdılar.

10 Eylül 2016 12:53


Sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ta tek erkekler finali Novak Djokovic ile Stan Wawrinka arasında oynanacak.

Boris Becker antrenörlüğündeki dünya 1 numarası Djokovic, yarı finalde Fransız Gael Monfils'i 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek Amerika Açık'ta 7'inci kez adını finale yazdırdı. Sırp tenisçi 11 Eylül Pazar günü TSİ 23:00'da 21'inci büyük turnuva finaline çıkarken 13'üncü Grand Slam ve 2011 ile 2015'ten sonra 3'üncü Amerika Açık şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Wawrinka Nishikori'yi geçti

Yarı finalin diğer mücadelesinde 31 yaşındaki İsviçreli raket Wawrinka Japon Kei Nishikori'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-1 yendi.

Djokovic-Wawrinka eşleşmelerinde Sırp tenisçinin rakibine karşı 19'a 4 üstünlüğü var. Ancak Wawrinka Djokovic'i ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığı 2014'ün Avustralya Açık turnuvasında çeyrek finalde ve 2015 Fransa Açık'ın finalinde yenmişti.

Japon Nishikori çeyrek finalde Olimpiyat şampiyonu Andy Murray'yi saf dışı bırakmasına rağmen dünya üçüncüsü Wawrinka karşısında 3 saat 8 dakika süren maç sonunda elenmekten kurtulamadı.

Djokovic bu sezon Avustralya Açık ve Fransa Açık'ın ardından üçüncü Grand Slam turnuvasını kazanıp, 3'üncü turda elendiği Wimbledon ve ilk turda veda ettiği Olimpiyatların hayal kırıklığını unutmak istiyor.

Tek kadınlarda kazanan ise bu akşam TSİ 23:00'da dünya 1 numarasına yükselen Alman Angelique Kerber ile Çek Karolina Pliskova arasında oynanacak karşılaşmayla belli olacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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