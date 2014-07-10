Finalin adı: Almanya – Arjantin



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda Almanya’nın finaldeki rakibi Arjantin oldu. Sao Paulo kentindeki Corinthians Arena'da oynanan mücadelede Hollanda’yı penaltı atışları sonrası 4-2 mağlup eden ‘Tangocular’ 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda finale yükselmenin sevincini yaşadı.

Hollanda bu kez penaltılarla elendi

Maçın kahramanı Hollanda’nın iki penaltısını kurtaran Arjantin kalecisi Sergio Romero oldu. ‘Portakallar’da Robben ve Kuyt topu ağlara göndermeyi başarırken Vlaar ve Sneijder kaleci Romero’yu geçemedi. Arjantin’de ise Messi, Garay, Aguero ve Maxi Rodriguez penaltıları gole çeviren isimler oldu.

Hollanda çeyrek finalde Kosta Rica’yı penaltılarla elerken bu kez aynı şekilde Arjantin’e boyun eğdi. Teknik direktör Louis van Gaal, Kosta Rica maçının aksine Arjantin karşısında 3 oyuncu değişikliği yapınca penaltı atışlarına 120 dakika boyunca kaleci koruyan Cillessen ile gitti. Ancak Kosta Rica maçında penaltı vuruşları için oyuna giren kaleci Krul’un aksine Cillessen Arjantinli oyuncuların vuruşlarında başarılı olamadı.

Oyun kalitesi düşüktü

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Almanya’nın rakibi olmak için sahaya çıkan her iki takım da maça temkinli başladı. İki ekip ilk yarı boyunca kontrollü oyunu elden bırakmak istemeyince neredeyse hiç gol pozisyonu yaşanmadı.

İkinci yarıda da görüntü çok fazla değişmezken Hollanda’nın son beş dakikadaki baskılı futbolu da 0-0’lık beraberliği bozmaya yetmedi ve maç uzatmalara gitti.

15’er dakikalık iki uzatma devresinde de takımların çabası sonucu değiştirmeye yeterli gelmedi. Maçın en hareketli dakikaları uzatma devresinin ikinci yarısında yaşandı. 115’inci dakikada Palacio Arjantin adına yakaladığı fırsatta Hollanda kalecisi Cillessen’i geçemedi. 117’nci dakikada ise Messi’nin sağ kanattan getirdiği topta Maxi Rodriguez kaleye yakın mesafeden topa istediği gibi vuramadı. Son saniyelerde Hollanda’nın rakip kalede daha fazla görünme çabası da sonuç vermeyince 120 dakikalık bölümde de eşitlik bozulmadı ve penaltılara geçildi.

Çakır’dan başarılı yönetim

Cüneyt Çakır ve yardımcıları zorluk derecesi yüksek maçta başarılı bir yönetim sergilerken maç öncesi hafta başında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane isimlerinden Alfredo di Stefano için saygı duruşu yapıldı.

Üçüncü final buluşması

Böylece Almanya ile Arjantin Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez finalde buluşmuş oldu. 1986’da Arjantin rakibini 3-2 yenerek mutlu sona ulaşırken 1990’daki final 1-0’lık sonuçla Almanya’nın üstünlüğüyle sona ermişti. İki takım 13 Temmuz Pazar günkü final maçında Rio'daki ünlü Maracana stadyumunda dünyanın en büyüğü olmak için mücadele verecek. Karşılaşma TSİ 22.00’da başlayacak.

Ev sahibi Brezilya ile Hollanda ise üçüncülük maçı için 12 Temmuz Pazar günü Brasilia’da kozlarını paylaşacak. Maç TSİ 23:00’da başlayacak.