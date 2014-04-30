Final bileti Real’in



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Real Madrid oldu. İspanyol devi, bir hafta önce kendi evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında son şampiyon Bayern Münih’e bu kez 4-0 gibi tarihi bir fark yaparak finale yükselen taraf oldu. Real Madrid'in gollerini Sergio Ramos (16./20.) ve Cristiano Ronaldo (34./90.) attı.

İki duran top, iki gol

68 bin kişinin izlediği Allianz Arena’daki mücadeleye ev sahibi takım etkili ve istekli başlasa da konuk ekip ilk çeyrek dolmadan dengeyi sağladı. 16’ncı dakikada Modric’in kullandığı köşe vuruşunda ileri çıkan savunmacı Sergio Ramos kafa vuruşuyla topu Manuel Neuer’in koruduğu kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bayernliler bu golün şokunu atlatamadan fark ikiye çıktı. Yine bir duran top pozisyonunda Di Maria’nın Bayern ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Pepe’nin indirdiği topu Sergio Ramos bir kez daha kafayla ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı. Mutlak gole ihtiyacı olan Bavyera ekibi sonraki dakikalarda rakip kalede gol ararken savunmasında açıklar vermeye başladı. Gelişen bir kontra atakta Gareth Bale’in pasını kaleci Neuer ile karşı karşıya kalan Cristiano Ronaldo’nun gol yapması zor olmadı (34.) ve ilk yarı konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Real Madrid ikinci yarıda tamamen skoru korumaya yönelik olarak savunmaya çekilirken Bayernli oyuncuların gol çabaları sonuç vermedi. Real savunmasında özellikle Pepe yine başarılı bir maç çıkarırken ev sahibi takımın gol ayakları rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. 90'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşu yerden bir vuruşla ağlara gönderen Cristiano Ronaldo maçın 4-0’lık skorunu belirledi. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Xabi Alonso finalde oynayamayacak.

Maçı değerlendiren Bayern Münih kaptanı Philip Lahm “Çok iddialıydık ama iki duran topta dikkat etmedik. Çok açık verdik. Büyük bir hayal kırıklığı. Sorumluluk takım olarak hepimizin. Ama bu, son iki yıldaki başarımızı da gölgelememeli“ diye konuştu. Nesnel bir yorumda bulunan kaleci Manuel Neuer ise “Gol atamadığımız için elendik” demekle yetindi.

Maç öncesi tribünleri dolduran Bayern taraftarları hazırladıkları renkli gösterilerle maçın havasına çoktan girmişti. Ancak takımlarının sergilediği kötü futbol onları da hayal kırıklığına uğrattı. Bavyera ekibine gönül vermiş bir çok futbolsever maç henüz sona ermeden stadyumu terketmeye başladı.

Ronaldo'dan rekor

Real Madrid’in ‘Dünyada yılın futbolcusu’ unvanlı yıldızı Cristiano Ronaldo bu maçta kaydettiği 2 golle bir rekorun da sahibi oldu. Portekizli oyuncu yarı finale 14 golle gelerek Milan'ın Brezilyalı forveti Jose Altafini'nin 1962-63 ve Barcelona'da forma giyen Lionel Messi'nin 2011-2012 sezonunda ulaştığı rakamı egale etmişti. Ronaldo Bayern karşısında bulduğu iki golle bu sezonki gol sayısını 16’ya yükselterek Şampiyonlar Ligi’nde tek sezonda en fazla gol atma rekoru kırmış oldu.

Bayern için kara gece

Bayern Münih 4-0’lık yenilgiyle 48 yıl sonra Avrupa kupaları tarihinde sahasındaki en farklı mağlubiyetini almış oldu. Şampiyonluk rekortmeni daha önce sonuncusu 13 Mart’ta Arsenal karşısında olmak üzere toplam 4 kez 2-0’lık yenilgiler almıştı.

Real Madrid, 24 Mayıs akşamı Lizbon kentinde oynanacak final mücadelesinde Chelsea – Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İki takım 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de bu akşam (30 Nisan) karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 21:45’te başlayacak.