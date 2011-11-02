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Dünya

Filistin internetsiz kaldı

Filistin Özerk Yönetimi, Batı Şeria ve Gazze'deki ana telefon şebekesinin bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını söyledi.

02 Kasım 2011 02:00


T24 - Filistin Özerk Yönetimi, Batı Şeria ve Gazze'deki ana telefon şebekesinin bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını söyledi. 
 

ntvmsnbc'nin haberine göre, Filistinli yetkililer, topraklarının büyük bölümünde hacker'ların dünden beri sürdürdüğü saldırılar nedeniyle internete erişimin mümkün olmadığını açıkladılar.


Filistinli sözcü Ghassan Ghattib, saldırıların dünyanın farklı noktalarından kaynaklandığını belirtti.


Filistin yönetimi pazartesi günü Unesco'ya üyelik başvurusunda başarılı olmanın sevincini yaşıyordu.


Ghattib, internet korsanlarının saldırılarının bu gelişmeyle ilgili olup olmadığını henüz belirlemediklerini kaydetti.


Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür örgütü Unesco'nun Filistinlileri üye olarak kabul etmesi, İsrail ve ABD hükümetlerinin sert eleştirisiyle karşılaştı.


Obama hükümeti, Unesco bütçesine ABD'nin yaptığı katkıyı derhal tamamen kestiklerini açıkladı.


İnternete erişimde sorunlar devam ederse, bunun maliyetinin Filistinlilerin ticari kurumlarına pahalıya patlayabileceği bildiriliyor.




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