Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ramazan Çelik

FENERBAHÇE: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Sinem Yıldız, Dilara Gedikoğlu)

SETLER: 25-19, 25-16, 28-26

SÜRE: 93 dakika (26, 26, 41)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 5\'inci hafta müsabakasında Fenerbahçe, Galatasaray\'ı 25-19, 25-16, 28-26\'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

FOTOĞRAFLI