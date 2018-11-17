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Spor

Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ramazan Çelik FENERBAHÇE: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Ç

17 Kasım 2018 19:32

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ramazan Çelik
FENERBAHÇE: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Sinem Yıldız, Dilara Gedikoğlu)
SETLER: 25-19, 25-16, 28-26
SÜRE: 93 dakika (26, 26, 41)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 5\'inci hafta müsabakasında Fenerbahçe, Galatasaray\'ı 25-19, 25-16, 28-26\'lık setlerle 3-0 mağlup etti. 
Bu sonuçla sarı-lacivertliler beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

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