File derbisinde zafer Galatasaray'ın

Fenerbahçe: - Galatasaray: 0-3
İSTANBUL, (DHA)
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Erol Akbulut
FENERBAHÇE: Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Bahar Guidetti, Rahimova, Damla Çakıroğlu (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Jerkov)
GALATASARAY: Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Jack, Nursevil Aydınlar)
SETLER: 23-25, 20-25, 19-25
SÜRE: 84 dakika (28, 30, 26)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 16\'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki 11\'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3\'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.