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Spor

File derbisinde kazanan Galatasaray

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3 İSTANBUL, (DHA) Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta maçı ile sona erdi

14 Ocak 2018 00:58

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

İSTANBUL, (DHA)

Efeler Ligi\'nde 13\'üncü hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta maçı ile sona erdi.
Burhan Felek Spor Salonu\'nda oynanan dev derbide deplasman ekibi Galatasaray, Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar ilk seti 25-22 kazandı. 2\'nci sette rakibine 25-20\'lik üstünlük kuran Fenerbahçe, durumu 1-1 yaptı. 3\'üncü sette Galatasaray 25-22, 4\'üncü sette ise Fenerbahçe 25-21 kazanınca maç 5\'inci sete uzadı. Son sette Fenerbahçe\'ye 21-19\'luk üstünlük kuran Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 galip gelmeyi başardı.
Efeler Ligi\'nde 13\'üncü hafta karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle;
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Ziraat Bankası: 0-3 (18-25, 16-25, 19-25)
Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld.: 3-1 (21-25, 25-21, 25-18, 25-22)
Halkbank - Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 (25-14, 15-25, 25-12, 25-23)
Arkas Spor - Maliye Piyango: 1-3 (19-25, 26-24, 24-26, 23-25)
İstanbul BBSK - Beşiktaş: 3-0 (25-12, 25-12, 25-23)
Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3 (22-25, 25-20, 22-25, 25-21, 19-21)

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