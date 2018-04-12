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Spor

File derbisinde kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray: 3-1 İSTANBUL,(DHA) SALON: TVF Burhan Felek HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç FENERBAHÇE: Dicle Nur, Jerkov, Damla, Eda, Tomkom, Rahimova, Merve (L) (Polen)  GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Cansu, Gize

12 Nisan 2018 00:27

Fenerbahçe - Galatasaray: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç
FENERBAHÇE: Dicle Nur, Jerkov, Damla, Eda, Tomkom, Rahimova, Merve (L) (Polen) 
GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Cansu, Gizem (L) (Seda, İlkin, Bihter)
SETLER: 25-20, 25-27, 26-24, 25-19
SÜRE: 118 dakika (26, 32, 31, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3\'üncülük - 4\'üncülük Etabı ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray\'ı 25-20, 25-27, 26-24 ve 25-19\'luk setlerle 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00\'de Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

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