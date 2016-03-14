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Dünya
Deutsche Welle

Fildişi Sahili'nde 3 otele eş zamanlı saldırılara dünya liderlerinden kınama

Fildişi Sahili'nde El Kaide militanlarınca otellere düzenlenen can verenler arasında Goethe Enstitüsü'nün müdürü Henrike Grohs da bulunuyor

14 Mart 2016 21:18

Fildişi Sahili'nde yapılan ve en 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili dünya liderlerinden kınama geldi.   

Fildişi Sahili İçişleri Bakanı Hamed Bakyoko'nun açıklamasına göre saldırı dün başkent Abidjan'ın yaklaşık 40 kilometre güneyinde yer alan Grand-Bassam kentinde meydana geldi. Silahlı saldırganlar 3 otele eş zamanlı saldırı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 3'ü asker, 3'ü saldırgan olmak üzere en az 21 kişi hayatını kaybetti. 33 kişinin de saldırıda yaralandığı açıklandı. Saldırıda hayatını kaybeden yabancılar arasında Fransa, Kamerun ve Burkina Faso vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.

 

Goethe Enstitüsü'nün kaybı

 

Saldırıda can veren Goethe Enstitüsü'nün Fildişi Sahili müdürü Henrike Grohs, 2013 yılının aralık ayından bu yana Fildişi Sahili'nde görev yapıyordu. 51 yaşındaki Grohs, daha önce enstitünün Güney Afrika temsilciliğinde bulunmuş, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın muhtelif eğitim projelerinde görev almıştı. Goethe Enstitüsü Direktörü Klaus-Dieter Lehmann, Grohs'un ölümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

 

Saldırıya tepkiler

 

Alman hükümeti saldırıyı kınadı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Nefret ve ölümden başka hiçbir şey elde edemeyen ideoloji ve hareketler tiksindirmektedir" dedi. Nefret ve şiddetin her türlü biçimini kınadığını belirten Papa Françesko, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

 

El Kaide üstlendi

 

İslamcılara yakın "El Akbar" haber portalında bir mesaj yayınlayan "İslami Mağrip El Kaidesi" (AQIM) isimli terör örgütü saldırının sorumluluğunu üstlendi. Terörle mücadele uzmanlarına göre Cezayir'de kurulan AQIM, Mali, Fas ve Tunus'ta da faaliyet gösteriyor.

 

Fildişi Sahili alarma geçti

 

Fildişi Sahili hükümeti saldırı sonrası güvenlik kabinesini olağanüstü toplantıya çağırdı. Güvenlik önlemleri artırılırken 3 günlük yas ilan edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'ün temaslarda bulunmak üzere Fildişi Sahili'ne gideceği bildirildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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