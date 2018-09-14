Fikret Orman'dan Kagawa açıklaması

Beşiktaş kulübü, Japon Mainichi Sponichi Group firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Vodafone Park’ta düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

Orman, transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa için "Kagawa çok istediğimiz bir oyuncuydu. Daha önce temaslarımız oldu kendisiyle. Ama Kagawa, Almanya'dan ayrılmak istemedi. Yine önümüzdeki dönemlerde Japon futbolcuları takımımıza kazandırmak isteriz" dedi.