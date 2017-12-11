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Spor

Fikret Orman'dan Bayern Münih değerlendirmesi

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekiminden sonra değerlendirmede bulundu

11 Aralık 2017 17:51

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekiminden sonra değerlendirmede bulundu.
Turnuvadaki tüm takımların güçlü olduğunu ifade eden Fikret Orman, şöyle konuştu:
\"Bu turnuvada tüm takımlar çok güçlü ve zor. Kimin iyi kimin kötü olduğunu bilmiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Brugge kurasını çektiğimizde sevinmiştim ama elenmiştik. O nedenle takımların o günkü form durumları çok önemli. Almanya ikincisi Leipzig ile oynadık ve onları iki maçta da yendik. Bu bizde bir özgüven oluşturacaktır. Bayern Münih güçlü ama biz de zayıf bir takım değiliz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Maça kadar olan süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Almanya’daki maça aldığımız karar nedeniyle taraftar götürmeyeceğiz\" dedi.  

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