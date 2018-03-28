Fikret Orman: Afrin'e gitmek istiyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Afrin'e gitmek istediğini açıkladı.

Vatan'da yer alan habere göre Orman, önümüzdeki günlerde Afrin'e gitmek istiyor. Orman, hem Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçik'e hem de bölge halkına bu ziyaretle destek vermek istiyor.

Bölge halkının yıllardır çıkar savaşları altında ezildiğini dile getiren Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Askerlerimize moral verme niyetindeyim"

Orman sözlerini şöyle tamamladı:

"Her konuda öncü olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim."