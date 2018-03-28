T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman: Afrin'e gitmek istiyorum

"Askerlerimize moral verme niyetindeyim"

28 Mart 2018 15:37

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Afrin'e gitmek istediğini açıkladı.

Vatan'da yer alan habere göre Orman, önümüzdeki günlerde Afrin'e gitmek istiyor. Orman, hem Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçik'e hem de bölge halkına bu ziyaretle destek vermek istiyor.

Bölge halkının yıllardır çıkar savaşları altında ezildiğini dile getiren Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum"  ifadelerini kullandı.

"Askerlerimize moral verme niyetindeyim"

Orman sözlerini şöyle tamamladı:

"Her konuda öncü olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim."

ETİKETLER

Fikret OrmanAfrine gitmek istiyorumBeşiktaş BaşkanıBeşiktaşMehmetçikZeytin Dalı Harekatıdestek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24