Fikret Orman: "2019'da adayım"

\"Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz\"

Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA) -

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün Mayıs 2019\'da yapılacak seçiminde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu\'nun 2018 yılı 4\'üncü Olağan Toplantısı Vodafone Park\'ta gerçekleştiriliyor. Divan Kurulu\'nda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü\'nda 6 ay sonra seçim yapılacağını hatırlatarak, \"Mayıs ayında düello var, buyurun gelin aday olun. Beşiktaş\'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Süleyman Seba\'yı protesto edenleri, Serdar Bilgili\'ye küfür edenleri yaşayarak geldik. Ama aday olmak isteyen varsa, gelecek aday olacak. Bir daha Beşiktaş\'ı karıştırtmayız. Biz Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendi kendime demiyor muyum, ne yapıyorsun diye. Diyorum. Bizim yaptıklarımıza, mücadeleye, Beşiktaş için çalışan başkan ve yönetim varken, hak ettiğimiz bu muydu? Bırakayım diye düşündüm ama istenilen zaten bu. 2019\'da adayım. Kapalı kapılar ardından konuşanlar, çıksın konuşsunlar. Taraftarla oynamayın. Beşiktaş\'ın taraftarını kim temsil ediyor? Bu 25 milyon taraftarın temsilcisi kim? Birilerinin orada yönlendirmesiyle bağıranlar mı temsil ediyor? O çocukları kandıranlara kızgınım ama bize sahip çıkmayanlara da kırgınım\" dedi.

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-Fikret Orman\'ın açıklamaları