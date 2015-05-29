T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

FIFA'ya bomba ihbarı

Zürih'te FIFA Kongresi'nin yapıldığı kapalı spor salonuna bomba ihbarı yapıldı.

29 Mayıs 2015 17:39

İsviçre polisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) yeni
başkanını seçeceği kapalı spor salonuna bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.
Zürih Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Rene Ruf, saldırı tehdidinin doğru
olduğunu söyledi ancak ayrıntılı açıklama yapmadı. 

İhbarın ardından polisin kapalı spor salonunu boşalttığı belirtiliyor. Yetkililer
resmi açıklamada, salonun öğle yemeği arası nedeniyle boşaltıldığını belirtti.
İsviçre Emniyet Müdürlüğü sözcüsü en kısa süre içinde konuyla ilgili
açıklama yapacaklarını söyledi. FIFA yöneticilerine yönelik yolsuzluk ve
rüşvet operasyonunun gölgesinde yapılan seçimlerin adayları şimdiki Başkan
Sepp Blatter ve Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyin.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Zürih FIFA KongresiUluslararası Futbol Federasyonları BirliğiEmniyet MüdürlüğüRene RufBaşkan SeppBlatterPrensi Ali Bin HüseyinDeutsche Welle Türkçe  SIDHT/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24