FIFA'ya bomba ihbarı

İsviçre polisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) yeni
başkanını seçeceği kapalı spor salonuna bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.
Zürih Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Rene Ruf, saldırı tehdidinin doğru
olduğunu söyledi ancak ayrıntılı açıklama yapmadı.
İhbarın ardından polisin kapalı spor salonunu boşalttığı belirtiliyor. Yetkililer
resmi açıklamada, salonun öğle yemeği arası nedeniyle boşaltıldığını belirtti.
İsviçre Emniyet Müdürlüğü sözcüsü en kısa süre içinde konuyla ilgili
açıklama yapacaklarını söyledi. FIFA yöneticilerine yönelik yolsuzluk ve
rüşvet operasyonunun gölgesinde yapılan seçimlerin adayları şimdiki Başkan
Sepp Blatter ve Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyin.