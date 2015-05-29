FIFA'ya bomba ihbarı

İsviçre polisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) yeni

başkanını seçeceği kapalı spor salonuna bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Zürih Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Rene Ruf, saldırı tehdidinin doğru

olduğunu söyledi ancak ayrıntılı açıklama yapmadı.

İhbarın ardından polisin kapalı spor salonunu boşalttığı belirtiliyor. Yetkililer

resmi açıklamada, salonun öğle yemeği arası nedeniyle boşaltıldığını belirtti.

İsviçre Emniyet Müdürlüğü sözcüsü en kısa süre içinde konuyla ilgili

açıklama yapacaklarını söyledi. FIFA yöneticilerine yönelik yolsuzluk ve

rüşvet operasyonunun gölgesinde yapılan seçimlerin adayları şimdiki Başkan

Sepp Blatter ve Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyin.