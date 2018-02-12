FIFA'dan Trabzonspor'a ‘şike başvurusu' yanıtı

TRABZON, (DHA)



TRABZONSPOR Kulübü, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci kapsamında FIFA’ya yaptıkları başvuru neticesinde FIFA’dan \"Verilecek bir karara halel gelmemek üzere, şike sürecine müdahil olmama\" yönünde bilgilendirme yazısı aldıklarını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesidnen konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, Trabzonspor Camiası, 2010-11 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir. Kulübümüz son olarak, 3 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı başvuruyla, FIFA’yı göreve davet etmiştir. FIFA Disiplin Kurulu Başkanı adına gönderilen yazıda; “Verilecek bir karara halel gelmemek üzere”, şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, Kulübümüz’e iletilmiştir. FIFA’dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı Gianni İnfantino’nun da içinde olduğu ilişkiler ağı, Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir. Trabzonspor Kulübü; şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerekli tüm başvurular Kulübümüz tarafından yapılacak ve titizlikle takibe devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI