FIFA'dan, Manisaspor'a puan silme cezası

MANİSA, (DHA)

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor\'a eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski\'nin alacağı nedeniyle 6 puan silme cezası verdi.

FIFA’nın, kulüpte 2011-2013 yılları arasında forma giyen Iwanski’nin ödenmeyen 411 bin euro alacağı için yaptığı başvuru üzerine bu kararı aldığı öğrenildi. Geçen sezonki borçları nedeniyle toplam 15 puan silme cezası alarak Spor Toto 1\'inci Lig’den 2\'nci Lig’e düşen Manisaspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak. Yönetim açıklama yaparak cezanın kaldırılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Yönetimin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

\"Oyuncunun toplamda kulübümüzden 411 bin euro alacağı bulunmaktadır. Görüşmelerde oyuncu ve avukatı, alacağının yarısını talep etmiştir. Yönetim kurulumuz, oyuncu ve avukatına bütçeye uygun bir ödeme planı sunmuştur. Kendileri de ödeme planı ile ilgili yönetim kurulumuzdan süre talep etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata varılamaması halinde oyuncu ve avukatıyla Polonya\'da bir araya gelerek görüşmelerimiz devam edecektir. Kulübümüz, verilen puan silme cezasını geri almak için yoğun mesai harcamakta ve konuyu çözüme kavuşturma adına gerekli adımları atmaya devam edecektir.\"