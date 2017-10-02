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Spor

FIFA'dan Lucescu'ya 1 maç ceza 

Rumen teknik adam İzlanda maçında kulübede olmayacak  Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) A Milli Takımın, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda maçı öncesi FIFA beklenmedik bir karar aldı

02 Ekim 2017 21:22

Rumen teknik adam İzlanda maçında kulübede olmayacak 

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)

A Milli Takımın, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda karşılaşacağı İzlanda maçı öncesi FIFA beklenmedik bir karar aldı. FIFA Disiplin Kurulu aldığı karar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu\'ya 1 maç ceza verdi. Cezanın sebebinin Rumen teknik adamın, Ukrayna maçı hakemi İspanyol David Fernandez Borbalan\'a devre arasında telefondan göstermiş olduğu pozisyonlar ve maç sonu hakem hakkında yapmış olduğu açıklamaların sebep olduğu öğrenildi. 
FIFA\'ya bu karar nedeniyle itiraz hakkı olmayan Lucescu, A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavında kulübede yerini alamayacak. A Milli Takım Tayfur Havutçu yönetiminde sahada olacak. 
Öte yandan toplam 19 kişinin yer aldığı FIFA Disiplin Kurulu\'nda İzlandalı Bergsson Gudni\'de yer alırken, kurulda Türk temsilci bulunmuyor.  

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