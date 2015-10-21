FIFA'dan Beckenbauer kararı



Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Etik Komisyonu, adı rüşvet skandalına karışan Frank Beckenbauer'la ilgili incelemesini tamamladığını açıkladı. Etik Komisyonu'na bağlı inceleme ekibinin konuyu FIFA'nın ilgili hukuk dairesine sevk ettiğini açıklayan yetkililer, ekibin elde ettiği sonuca ilişkin ayrıntıları ise açıklamadı.

İddialar, FIFA hukuk dairesi tarafından da incelendikten sonra kurumun Beckenbauer'le ilgili kararı açıklanacak. Bu durumda Almanya'da 'Kaiser (İmparator)' lakabı ile tanınan 70 yaşındaki Beckenbauer, futbol faaliyetlerinin yasaklanması tehlikesi ile karşı karşıya. FIFA ayrıca Beckenbauer'ın futbol stadyumlarına girmesine de yasak getirebilir.

Beckenbauer hakkında yapılan incelemenin, Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na evsahipliği yapabilmek için rüşvet ödediği iddialarını içermediği belirtiliyor.

Yolsuzluk iddiaları

Aralarında Beckenbauer’in de bulunduğu tüm FIFA İcra Kurulu üyeleri, 2018'in Rusya'ya 2022'inin de Katar'a verilmesiyle ilgili Aralık 2010'da yapılan oylamada yolsuzluk yapıldığı iddiaları ile ilgili Etik Komisyonu’na ifade vermişti. Beckenbauer'ın görevi, 2014 yılında bu iddialar nedeniyle geçici olarak 90 günlüğüne askıya alınmıştı. Beckenbauer’in daha sonra verdiği ifade üzerine cezası kaldırılmış ancak soruşturmaya devam edilmişti.

Etik Komisyonu, FIFA Başkanı FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ve UEFA Başkanı Michel Platini'ye yönelik incelemelerin de devam ettiğini duyurdu.

Hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan Franz Beckenbauer, Bayern Münih'in başkanlığını yapmış, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nın Organizasyon Komitesi Başkanlığını da üstlenmişti.