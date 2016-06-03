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Deutsche Welle

FIFA yöneticilerine haksız kazanç suçlaması

Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA eski başkanı Blatter ve diğer iki yönetici haksız kazanç suçlamaları ile karşı karşıya.

03 Haziran 2016 22:33


FIFA skandalı yeni boyutlar kazanıyor. Dünya Futbol Federasyonları Birliği, FIFA'nın eski Başkanı Joseph Blatter, eski Genel Sekreteri Jerome Valcke ve eski finans şefi Markus Kattner'in servetlerini haksız kazanç yoluyla artırdığı ileri sürüldü. FIFA, Dünya Futbol Federasyonları Birliği'nin iç soruşturmalardan elde ettiği bulgulara göre, söz konusu üç kişi son beş yıl içinde 79 milyon İsviçre Frangı haksız kazanç sağladı.

Dosyalar sevk edildi

FIFA bu konudaki dosyaların İsviçre Federal Savcılığı'na ve ABD Adalet Bakanlığı'na sevk edildiğini bildirdi. FIFA bu makamlarla tam bir işbirliği içinde olma güvencesi de verdi. FIFA, “Bu ilk bulguların kesinlik kazanması için başka araştırmaların gerekli olduğu da açıktır” ifadesini kullandı.

FIFA-Etik Kurulu da bilgilendirildi

Dünya Futbol Federasyonları Birliği'nin görüşüne göre yeni bulgularda yer alan ödemeler ve sözleşmelerin İsviçre hukukuna da aykırı. FIFA, konu ile ilgili olarak FIFA-Etik Kurulu'nun da bilgilendirildiğini açıkladı.

İsviçre soruşturma daireleri ise bir kez daha FIFA'nın merkezinde arama yaptılar. Bu baskınların FIFA'nın eski üst düzey yöneticeleri hakkında devam eden davalar ile ilgili olduğuna da dikkat çekildi. FIFA'ya göre, haksız kazançlar ikramiye ödemeleri, maaş zamları ve diğer ödenekler üzerinden sağlandı. FIFA, “Araştırmaların emaneten idare edilen fonların suistimal edildiğine dair kanıtlara işaret ettiği” açıklamasında da bulundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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