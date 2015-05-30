FIFA yeni başkanını seçti



Bazı yöneticileri hakkında yolsuzluk operasyonları düzenlenmesine rağmen FIFA genel kurulu İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Genel kurul bir bomba ihbarının gölgesinde başlayabildi. İhbar nedeniyle genel kurulun yapıldığı bina tamamen boşaltıldı. Emniyet yetkililerinin incelemelerinden sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve delegelerle gözlemciler saat 13.30'da yeniden içeriye alındı. Genel kurula saat 14.00'den sonra devam edildi.

Gözlerin seçimlerde olduğu genel kurulda öncelikle kapalı stadyumlar, kadın futbol kulüplerinin durumu, ırkçılık ve tıp konuları masaya yatırıldı. Irkçılık konusunda söz alan Filistin temsilcisi Jibril al Rajoub, cebinden çıkardığı bir kırmızı kartı göstererek, Filistinli futbolcuların İsrail tarafından hareket özgürlüklerinin kısıtlanması nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulduklarını ileri sürdü ve bu ülkenin FIFA üyeliğinin iptal edilmesi için önerge verdi. Ancak önerge daha sonra ”Kabul edilme olasılığı olmadığı gerekçesiyle“ geri çekildi. FIFA Başkanı Blatter, Filistin'in öneriyi geri çekmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İki rakip kapıştı

79 yaşındaki İsviçreli mevcut başkan Joseph Blatter ile Ürdünlü rakibi Prens Ali Bin El Hüseyin arasında geçen başkanlık seçiminin saat 17.00'de yapılması planlanıyordu. Ancak gecikme nedeniyle seçimlere planlandığı saatte başlanamadı.

Oy verme işlemi ülkelerin adlarının anons edilmesiyle başladı. Ülkeler alfabetik sıralamaya göre sandıkların bulunduğu kabine çağrıldı. İlk oyu Afganistan kullandı. Tüzüğe göre FIFA üyesi 209 futbol birliğinin birer oy hakkı var. İlk turda oyların üçte ikisini alan seçimi kazanıyor. Bu durumda 140 oyu alan başkan oluyor. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise yüzde 50'den fazlayı alan başkanlık koltuğunun sahibi oluyor.

Prens adaylığını çekti

Seçimi kazanan ise Joseph Blatter oldu. İlk turda adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadı ancak Ürdün Prensi Ali Bin el-Hüseyin adaylığını çekince Blatter otomatik olarak başkan oldu.