FIFA soruşturması genişletiliyor



Amerikan Adalet Bakanlığı'nın Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA ile ilgili yolsuzluk ve rüşvetçilik soruşturmasının kapsamını genişletip başka yöneticiler hakkında da dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Zürih'te açıklamalarda bulunan ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, hakkında soruşturma yürütülen kişilerin sayı ve adları hakkında bilgi vermedi. Lynch, yakında görevden ayrılacak olan FIFA Başkanı Joseph Blatter'in de sanıklar arasında olup olmayacağını da söylemedi.

Yedi FIFA yöneticisi mayıs ayı sonundaki FIFA kongresi sırasında yolsuzluk yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla ABD'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Daha sonra ABD'de 14 FIFA yöneticisi hakkında 47 ayrı yolsuzluğa karıştıkları suçlamasıyla dava açıldı. Toplam 13 FIFA yöneticisi tutuklanırken, çeşitli ülkelerde yakalanan on zanlının ABD'ye iadesi isteniyor.

Zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında Amerikalar Kupası karşılaşmalarının naklen yayın hakkı için milyonlarca dolarlık rüşvet alınması da bulunuyor.

İsviçre adaleti de devrede

2018 ve 2022 Dünya Futbol Şampiyonası final turnuvalarının Rusya ve Katar'a verilmesiyle ilgili olarak İsviçre'de başlatılan soruşturma da devam ediyor.

İsviçre Cumhuriyet Başsavcısı Michael Lauber, Amerikan Adalet Bakanı Lynch ile birlikte katıldığı basın toplantısında soruşturmada henüz yolun yarısına bile gelinmediğini söyledi. Lauber, ev ve işyerlerinde arama yapıldığını ancak henüz şüpheliler hakkında daha fazla açıklama yapamayacaklarını belirtti.

Küresel soruna küresel çare

Loretta Lynch, İsviçre adli makamlarıyla yaptıkları işbirliğinden memnun olduklarını, sorunun tek bir ülke ya da kıtayla sınırlı olmadığını ve futboldaki küresel yolsuzluğa küresel çare bulmaya çalışacaklarını ifade etti.

İsviçre Televizyonu SRF, geçen hafta FIFA Başkanı Blatter hakkında yeni suçlamaların ortaya çıktığını ve Blatter'in Güney Afrika'daki 2010 finallerinin televizyondan naklen yayın hakkı için 250 bin, Brezilya'daki 2014 finalleri için de 350 bin dolar rüşvet almakla suçlandığını bildirmişti. Medya kuruluşlarının tahminlerine göre, turnuvaların naklen yayın hakkı daha sonra Warner tarafından 15 ila 20 milyon dolar karşılığında satılmıştı.