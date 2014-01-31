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Deutsche Welle

FIFA nihayet harekete geçti

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'daki stat inşaatlarında iş kazaları ve susuzluk nedeniyle yüzlerce işçi öldü. FIFA'dan sonra Avrupa Parlamentosu da skandala el atıyor.

31 Ocak 2014 17:58


Katar'da 2022 yılında yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonası karşılaşmalarının stat inşaatları için getirilen Nepalli ve diğer yabancı işçiler insanlık dışı şartlar altında çalıştırılıyor. İhmal ve tedbirsizlik yüzünden şimdiye kadar kaç işçinin öldüğü bilinmiyor. Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) bu konuda Katar'dan rapor istedi.

Katar'daki şantiyelerde ölenlerin arttığına dair medya haberleri Dünya Futbol Federasyonları Birliği'ni harekete geçirdi ve FIFA organizatörlerden güncelleştirilmiş rapor talep etti.

Avrupa Parlamentosu devrede

FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, Katar Organizasyon ve Sürdürülebilirlik Yüksek Şurası'ndan 12 Şubat'a kadar ev sahibi ülkedeki çalışma şartlarının ne ölçüde iyileştirildiğine dair rapor göndermesini istediklerini açıkladı.

Katar'daki çalışma şartları 13 Şubat'taki Avrupa Parlamentosu genel kurulunda da görüşülecek. Katar'dan gelecek raporun tartışılacağı genel kurul hazırlıklarını yapan komisyonda eski Alman Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger de yer alıyor.

Geçen yıl 200 işçi öldü

İngiliz Guardian gazetesi son olarak 36 yabancı işçinin daha şantiyelerde can verdiğini yazdı. İnsanlık dışı şartlar altında çalışmaya zorlanan işçilerin yeme içme ihtiyacının tam olarak karşılanmadığına da haberde yer verildi. Nepal Büyükelçiliği 2013 yılında Katar Emirliği'nde 200'e yakın Nepalli'nin öldüğünü duyurmuştu.

Katar'daki yabancı işçilere yapılan muamele Batılı politikacı, sendikacı ve futbol otoriteleri tarafından infialle karşılanmış, FIFA ise şimdiye kadar çekingen davranmıştı.

Kasım ayında FIFA Başkanı Joseph Blatter ile Organizasyon Komitesi Başkanı Emir Tamim Bin Hamad El Tani arasında yapılan görüşmenin ardından Futbol Federasyonları Birliği Katarlı sorumluların çalışma şartlarında eksikler olduğunu teslim ettiğini ve işçilerin insanca çalışma imkânına kavuşturulması için gerekli yasal düzenlemeleri yapma taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu.

Blatter'in temasları

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Joseph Blatter son olarak Katar yönetimi, yüklenici şirketler, sendikalar ve Uluslararası Çalışma Örgütü ile işçi güvenliğini konu alan görüşmelerde bulundu. Son haftalarda Theo Zwanziger'in de, aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu insan hakkı örgütleri ve işçi temsilciliklerinin yetkilileri ile bir araya geldiğine de FIFA'nın açıklamasında yer verildi.

Dünya Futbol Federasyonları Birliği sonu gelmeyen skandallara rağmen, 'Katar'daki Dünya Şampiyonası'nın, işçi hakları ve yabancı işçilerin durumu da dâhil olmak üzere önemli sosyal reformlara yol gösterici olabileceğine kuvvetle inandığını' duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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