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Spor

FIFA, Modeste kararını açıkladı

Fransız forvet, 1 Ocak 2019'dan itibaren Köln ile maçlara çıkabilecek

11 Aralık 2018 19:57

FIFA, kasım ayında Çin Kulübü Tianjin Quanjian ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek eski takımı Köln'e transfer olan Anthony Modeste ile ilgili kararını açıkladı. Fransız forvet 1 Ocak 2019'dan itibaren Köln ile maçlara çıkabilecek.

2017 yılında Köln'den Tianjın Quanjian'a transfer olan, ancak burada geçirdiği tek sezonun ardından çin kulübüyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Anthony Modeste, kasım ayında eski takımı Köln'e transfer olmuş ancak FIFA'dan oynama izni çıkmadığı için Köln formasıyla resmi maçlarda görev alamamıştı.

Yaz aylarında Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Modeste için kararını açıklayan FIFA, oyuncunun tek taraflı feshini haklı bulurken Köln sportif direktörü Armin Veh, "Modeste'in resmi transfer dönemi açılmadan oynamasının önünde engeller var, ancak 1 Ocak 2019'dan itibaren maçlara çıkabilecek" şeklinde konuştu.

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