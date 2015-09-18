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Deutsche Welle

FIFA bir fire daha verdi

FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevinden alındı. Ancak Valcke'ye yöneltilen ithamlar hakkında açıklama yapılmadı.

18 Eylül 2015 15:32


Yolsuzluk skandalıyla çalkalanan Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın Genel Sekreteri Jerome Valcke'ye görevden süresiz el çektirildi. FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan haberde, Futbol Federasyonları Birliği'nin Genel Sekreteri'ni ilgilendiren bir dizi ihbar alındığına ve FIFA Etik Komisyonu'nun iddiaları araştırmakla görevlendirildiğine yer verildi.

Fakat Valcke'ye yöneltilen ithamlar hakkında açıklama yapılmadı. Blatter'in muhtemel haleflerinden Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın Başkanı Michel Platini, Malta'daki UEFA toplantısı sırasında konuyla ilgili sorulan soruları cevapsız bıraktı.

Jerome Valcke, yakında görevden ayrılacak olan FIFA Başkanı Bllatter'in en yakın mesai arkadaşı ve sırdaşı olarak tanınmıştı. Süddeutsche Zeitung, Valcke'nin 2010 ile 2022 arasındaki Dünya Futbol Şampiyonası final turnuvalarının bilet satışından haksız gelir ettiğini yazdı. Gazetenin haberine göre Jerome Valcke 2022 Dünya Şampiyonası'nın Katar'a verilmesi kararlaştırılmadan çok önce turnuvaya ev sahipliği yapacaklarına dair Katarlı yöneticilere teminat vermiş.

2007 yılında FIFA genel sekreterliğine getirilen ve 2016 şubatında görevden ayrılacak olan FIFA Başkanı'nın sağ kolu sayılan Jerome Valcke daha önce de muhatap olduğu sayısız suçlamaları 'yara almadan' atlatmıştı. Genel Sekreter'in görevden alınmasına yol açan skandal yüzünden Sepp Blatter'in köşeye daha fazla sıkışabileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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