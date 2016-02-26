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Yaşam
Deutsche Welle

FIFA başkanını seçiyor

Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın yeni başkanı bugün Zürih'te seçilecek. Şeyh Salman Bin İbrahim El Kalifa ile Gianni Infantino favori gösteriliyor. Diğer adaylara şans tanınmıyor.

26 Şubat 2016 11:39


6472 gün süren görevinin ardından başkanlıktan alınan Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Başkanı Sepp Blatter'in halefi bugün Zürih'te yapılacak olağanüstü toplantıda belli olacak. Rüşvet skandalları yüzünden itibar kaybeden FİFA'nın başkan adayları arasında Şeyh Salman Bin İbrahim El Kalifa ile Gianni İnfantino favori gösteriliyor. Başkanlık seçiminden önce FİFA tüzüğüyle ilgili reform önerileri için oylama yapılacak. FİFA icra komitesinin Alman üyesi Wolfgang Niersbach, reform paketi kabul edilmediği takdirde kimin başkan seçileceğinin öneminin kalmayacağını söyledi.

Güney Amerikalıların tutumu

Kapsamlı reformların kabul edilmesinden başka çare olmadığını belirten Niersbach, siyasi ve ekonomik karar mekanizmaları birbirinden ayrılmadığı takdirde FİFA'nın Amerikan mahkemelerinin takibinden kurulamayacağını söyledi. 207 milli futbol federasyonunun temsil edileceği seçimde Güney Amerika federasyonlarının toplu halde Şeyh Salman'a oy vereceğine dair haberler yalanlandı. CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, İnfantino'yu destekleme kararlarının değişmediğini açıkladı.

Infantino UEFA tarafından destekleniyor

UEFA Genel Sekreteri Gianni İnfantino Avrupa futbol federasyonları tarafından da destekleniyor. Şeyh Salman'a 44 Asya ülkesiyle 54 FİFA üyesi ülkenin bulunduğu Afrika kıtasının büyük bölümünün destek verdiği açıklanmıştı. FİFA'nın 112 yıllık tarihinde başkanlık seçimine ilk kez beş aday katılıyor. Şeyh Salman ve Gianni İnfantino dışındaki adaylara şans tanınmıyor. Adaylardan hiçbiri ilk turda üçte ikilik (138 oy) çoğunluğu sağlayamadığı takdirde 1974 yılından bu yana ilk kez iki turlu oylama yapılacak. Blatter görevde kaldığı sürece beş seçimi de mutlak çoğunlukla kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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