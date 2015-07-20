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Deutsche Welle

FIFA Başkanı Blatter’a rüşvet protestosu

Blatter, rüşvet iddialarına cevap vermek üzere gelecek hafta Pazartesi günü Zurih'te bulunan FIFA merkez binasında basın toplantısı yapacak

20 Temmuz 2015 21:45

İsviçre'nin Zürih kentindeki konferansın başlamasına dakikalar kala Simon Brodkin, FIFA Başkanı Blatter'ın oturduğu masanın önüne geldi. Masaya bir tomar bırakan Brodkin kameralara dönerek "Bunlar 2026'nın Kuzey Kore'ye verilmesi için" dedi. Blatter güvenlik görevlilerine çağrıda bulunarak protestocuyu salonun dışına çıkarmalarını istedi. Brodkin salon dışına çıkartıldığı sırada elindeki diğer tomarı Blatter'ın başının üzerine fırlattı.

Öte yandan Blatter, hakkındaki iddiaları cevaplamak üzere gelecek hafta Pazartesi günü Zurih'te bulunan FIFA merkez binasında basın toplantısı yapacak. Blatter, düzenleyeceği toplantıda kendisi hakkında büyük maçlarda sahte bilet  basıp piyasaya sürdüğünü iddia eden İngiliz mizah yazarına cevap verecek.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkilileri hakkında İsviçre'de açılan yolsuzluk soruşturmasında 2018 Rusya ve 2022 Katar dünya kupaları ile ilgili olarak FIFA ile bağlantılı 53 banka hesabında şüpheli hareketlilik tespit edilmişti.

UEFA Başkanı Michel Platini, gelecek yıl yapılacak FIFA Başkanlığı için aday olup olmayacağını iki hafta içinde açıklayacağını bildirdi. Ayrıca daha önce adaylığını açıklayan Zico bu kararından vaz geçmezken, Prens Ali de tekrar aday olacak. 79 yaşındaki Blatter ise, seçimlerde tekrar aday olmayacağını ve eski mesleği olan gazeteciliğe döneceğini ifade etti.

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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