FIFA 80 milyon doların peşinde

FIFA Etik Komitesi, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında rüşvet nedeniyle soruşturma başlattığını açıkladı.

Blatter, Jerome Valcke ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Markus Kattner'in Dünya Kupası bonusları dahil olmak üzere 80 milyon dolara yakın parayı kişisel hesaplarına aktardığı iddia ediliyor.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Etik Komitesinin araştırma komisyonu asbaşkanı Djimbaraye Bourngar tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, eski FIFA Başkanı Blatter, eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Markus Kattner hakkında inceleme yapılacağı belirtildi.

Görevini kötüye kullanma, menfaat çatışması, hediye ve diğer değerli eşyaları kabul ve teklif etme, rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle açılan soruşturma kapsamında Blatter, Valcke ve Kattner hakkında araştırma yapılacak.

FIFA tarafından geçen haziran ayında yapılan açıklamada, söz konusu 3 kişinin 2011-2015 yıllarında maaş zammı, Dünya Kupası bonusları ve prim gibi çeşitli gerekçelerle 80 milyon dolara yakın parayı kişisel hesaplarına aktararak İsviçre yasalarını çiğnediği iddia edilmişti.

İsviçre savcılığı tarafından devam eden FIFA'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen baskında ise FIFA'nın merkezindeki belgelere ve elektronik verilere el konulmuştu. Baskının, soruşturması devam eden Blatter, Valcke ve Kattner ile ilgili olduğu belirtilmişti.

FIFA Etik Komitesi, Sepp Blatter'e 6, Jerome Valcke'ye ise 10 yıl uluslararası ve ulusal tüm futbol faaliyetlerinden men cezası vermişti. Markus Kattner ise görevinden alınmıştı.