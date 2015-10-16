FIFA 2006'ya rüşvet gölgesi



Alman Der Spiegel dergisinde yer alan iddialara göre, 2006 FIFA Dünya Kupası’nın evsahipliğini Almanya’nın üstlenebilmesi için milyonluk rüşvetler verildi. Der Spiegel, Organizasyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer ve şu anda Alman Futbol Federasyonu başkanlığını yürüten Wolfgang Niersbach’ın da olayın içinde olduğu şeklindeki iddialara yer verirken, federasyon suçlamaları şiddetle geri çeviriyor.

İcra Komitesi yetkililerine rüşvet iddiası

Haberde, Almanya’nın başvurusunu hazırlayan komitenin gizli bir hesap açtığı ve 2000 yılında dönemin Adidas CEO’su Robert Louis-Dreyfus'un bu hesap aracılığıyla komiteye bugünün kuruyla toplam 9,5 milyon euro ödünç para verdiği, bu paranın FIFA İcra Komitesi’ndeki yetkilileri, 2006’daki turnuvanın organizasyonunun Almanya’ya verilmesi yönünde ikna etmek için kullanıldığı belirtiliyor. Louis-Dreyfus’un 2005 yılında bu paranın 6,7 milyon euroluk bölümünü geri talep etmesinin ardından, Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Beckenbauer ve yardımcısı Niersbach’ın FIFA’ya ait bir hesap üzerinden ödünç paranın geri ödenmesini sağladığı iddia ediliyor.

Almanya oylamayı tek farkla kazanmıştı

2000 yılında gizli hesaba yatırılan paranın 24 kişilik FIFA İcra Komitesi’ndeki dört Asyalı temsilcilerin oylarını garantilemek için kullanıldığını yazan Der Spiegel dergisi, aynı yılın temmuz ayında yapılan oylamada bu temsilcilerin oylarının Almanya’ya gittiğini, Avrupalı temsilcilerin de Almanya’dan yana oy kullanmaları ve Yeni Zelandalı Charles Dempsey’in sürpriz bir şekilde son turda oy vermemesi sonucu, Almanya’nın 12’ye karşı 11 oyla evsahipliğini kazandığını hatırlatıyor.

Federasyon ödemeyi doğruladı

İddialar ile ilgili olarak Beckenbauer ve Niersbach’tan henüz bir açıklama gelmedi. Alman Futbol Federasyonu’ndan dün yapılan açıklamada, 24 saat içinde söz konusu olayla ilgili olarak bilgi verebilecek durumda olunmadığı kaydedildi. Bugün ise, 2005 nisanında Organizasyon Komitesi’nin FIFA’ya 6,7 milyon euroluk bir ödeme yaptığı doğrulandı. Söz konusu ödemenin muhtemelen öngörülen amacına, yani bir FIFA kültür programına uygun harcanmadığını, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildiren federasyon yetkilileri, ödemenin Dünya Kupası’na evsahipliği ile hiçbir ilişkisi olmadığını bildirdi.

“Yanıtlamaya değmez”

2000 yılındaki oylamada Almanya’yı destekleyen ve halen hayatta olan üç Asyalı yetkiliden ikisinin Der Spiegel dergisinin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktığı, üçüncü isim olan Güney Koreli Chung Song-Joon’un ise, kendisine gönderilen sorulara ilişkin “Bunlar yanıtlamaya değecek sorular değil” dediği bildiriliyor.