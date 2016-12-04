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Deutsche Welle

Fidel Castro'ya veda töreni

Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun külleri Santiago de Cuba'da düzenlenen defin töreniyle toprağa verildi. Castro'yu uğurlamaya binlerce Kübalı geldi.

04 Aralık 2016 22:14

Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun külleri bin kilometre yol kat ederek ülkenin güneydoğusundaki Santiago de Cuba'da sade bir törenle toprağa verildi.

Kübalı yetkililer cenaze töreninin canlı yayınlanmasına izin vermedi. Castro'yu son yolculuğuna uğurlamak için kente gelen binlerce Kübalının defin törenine katılmasına izin verilmedi.

Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 2 bin kişi başkent Havana'ya 800 kilometre uzaklıktaki Santiago de Cuba kentinin sokaklarında Castro'nun küllerini taşıyan askeri konvoyu takip etti.

Küba'nın eski devlet Başkanı Castro'nun vasiyeti üzerine külleri Santa Ifigenia mezarlığında toprağa verildi.

Hastalığı nedeniyle 2006'da devlet başkanlığı görevini kardeşi Raul Castro'ya devreden Fidel Castro ölmeden önce kültleştirilmeyi reddetmişti. Cenaze töreni öncesinde bir konuşma yapan Devlet Başkanı Raul Castro, "Devrimin lideri kişi kültü göstergesini reddetti. Hayatının son saatlerinde adının, portresinin enstitüler, sokaklar, parklar gibi kamu alanlarında kullanılmaması ve büstü ile heykelinin hiçbir zaman dikilmemesi konusunda ısrarcıydı" dedi.

25 Kasımda hayatını kaybeden Castro'nun naaşı krematoryumda yakıldıktan sonra külleri çarşamba günü muhafızlar eşliğinde bir askeri cipin arkasındaki cam hazneye yerleştirilmiş ve Havana'daki Devrim Meydanı'ndan kortej eşliğinde Santiago de Cuba'ya getirildi.

90 yaşında hayatını kaybeden Fidel Castro için ülkede ilan edilen 9 günlük yas defin töreniyle sona eriyor.

Törene, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff ve futbol efsanesi Diego Maradona da katılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SB/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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