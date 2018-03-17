T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fiber teknedeki 18 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarından fiber tekneyle denize açılan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilerek yakalandı

17 Mart 2018 16:07

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesi açıklarından fiber tekneyle denize açılan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilerek yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı geçen perşembe günü saat 23.30 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada önlerinde hareketli bir fiber teknedeki kaçakları tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7\'si çocuk, 6\'sı kadın, toplam 18 kaçak, teknede yakalandı. 16\'sı Suriye, 2 Somali uyruklu kaçaklar, Çeşme\'ye getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirDHA İZMİRSahil Güvenlik Mobil RadarıKaraadaGörevlendirilenYasaSuriyeSomaliKimlikGöçMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24