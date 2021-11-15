FIA'dan Lewis Hamilton'a bir ceza daha

Formula 1'de Sao Paulo Grand Prix’sine Lewis Hamilton damga vurdu. Büyük Britanyalı pilot cezası nedeniyle 10. sırada başladığı yarışı zaferle noktaladı. Yarış sonrası Lewis Hamilton ile görüşen FIA yetkilileri, son turda kemerlerini çözdüğü için Britanyalı pilota 25 bin euro para cezası verdi.

Lewis Hamilton görkemli kariyerine unutulmaz bir galibiyet daha ekledi. Sao Paulo Prix'sini kazanan Mercedes pilotu, şampiyona lideri Max Verstappen ile arasındaki puan farkını 14'e indirdi.

Hamilton ne yaptı?

Sıralama turları, hafta sonunun ilk gününde koşuldu. Hamilton 1. olmasına rağmen, arka kanadı kurallara uymadığı için ihraç edildi. Sprint yarışına son cepten başlayan Britanyalı pilot, bu bölümü 5. sırada tamamlamayı başardı. Ancak motor ünitesindeki değişiklik nedeniyle 5 sıra ceza aldı.

Yarışa Max Verstappen ilk, Hamilton 10. sıradan başladı. Mercedes'in şampiyon pilotu kısa sürede önündeki rakipleri geçti ve 19. turda ikinci sıraya yerleşti.

Lider Verstappen ile arasındaki farkı da azaltan Hamilton, 59. turda ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Büyük Britanyalı pilot sezonun altıncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı. Verstappen ikinci, Valtteri Bottas ise 3. oldu.

Yarış sonrası bir ceza daha

Yarış sonrası Lewis Hamilton ile görüşen FIA yetkilileri, son turda kemerlerini çözdüğü için Britanyalı pilota 25 bin euro para cezası verdi.

Lewis Hamilton, 10. sıradan başlayarak kazandığı yarışta aldığı zaferin, ilk zaferi gibi hissettirdiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Brezilya'ya gelirken böylesine fark kapatabileceğimizi düşünmemiştim. Sonrasında her şey bizim için ters gitti, ancak bu, hiçbir zaman pes etmememiz gerektiğini gösteriyor. Neyle yüzleşirsen yüzleş, mücadeleye devam etmelisin, savaşmaya devam etmelisin. Tribünlerdeki inanılmaz destek için minnettarım. Silverstone'dan beri bu kadar çok destek görmemiştim. Aldığım cezalar sayesinde geçirdiğim en zor yarış hafta sonuydu ama takım harika bir iş çıkardı, Valtteri harika bir iş çıkardı."

Formula 1'de bitime 3 yarış kala Max Verstappen 14 puan farkla pilotlar klasmanında ilk sırada.

Markalar klasmanında Mercedes ve Red Bull arasındaki puan farkı ise 11’e yükseldi.

Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 203 Sergio Perez (Meksika): 178 Lando Norris (Büyük Britanya): 151

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