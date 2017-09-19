FETÖ/PDY'nin medya yapılanması davası

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan ile kapatılan Zaman Gazetesi\'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı\'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasına devam edildi. Mahkeme Başkanı, duruşmada detaylı savunma yapan sanık Nazlı Ilıcak\'a \"Bıraksak aksama kadar, yatsıya kadar, sabaha kadar konuşacağınızı biliyorum\" deyince Ilıcak \"Ben bunları anlatıyorum ama tutuklu kalıyorum. Masumiyetimi ispat etmeye çalışıyorum\" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Altan ise duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gazeteciler Yasemin Çongar ile Hasan Cemal, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Altan Tan ile çok sayıda kişi de duruşmayı izledi.

6 DOLAR TUTANAĞA GEÇİRİLDİ

Mahkeme Başkanı, emanette bulunan ve Mehmet Altan\'a ait olduğu belirtilen 6 adet 1 ABD dolarının mahkemeye gönderildiğini belirtti. Mahkeme Başkanı, söz konusu para zarfını açarak 3\'ünün F, diğerlerinin ise K, E ve B serisi olduğunu tutanağa geçirdi.

\"MAHKEME HEYETİ DARBEYİ BİLDİĞİMİ İSPATLAMAK ZORUNDA\"

Daha sonra sanık Nazlı Ilıcak\'a söz verildi. Ilıcak \"3 ay önce sizi suçsuzluğuma ikna etmeye çalıştım. İkna edebildiğimi sanmıştım. Fakat duruşma sonunda somut delile dayalı, kuvvetli suç şüphesi dediniz, ben 3 aydır cezaevinde düşünüyorum; darbeyi bildiğim ve zemin hazırladığına yönelik deliler nelerdir? Siz bana söyleyin ben de ona göre savunmamı yapayım. Mahkeme heyeti, darbeyi önceden bildiğimi ispatlamak zorunda\" dedi.

\"EN YANLIŞ İNSANA DARBECİLİĞİ YAMADINIZ\"

\"Darbe olsaydı, ben bakan mı olacaktım, para mı cukkalayacaktım? Ben Bank Asya\'dan krediyle villa mı aldım? Menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım\" diyen Nazlı Ilıcak, gazetecilerin suç teşkil etmeyen yazılarından dolayı sorumlu tutulamayacağını belirtti. Ahmet ve Mehmet Altan dışındaki hiçbir sanığı tanımadığını söyleyen Ilıcak, \"En yanlış insana darbeciliği yamadınız. Çünkü 27 Mayıs\'tan beri ben darbelerden nefret ederim\" diye konuştu.

\"ZEKERİYA ÖZ\'E SORUŞTURMA AÇILAMAZ MI SORMUŞTUM\"

Ilıcak, firari savcı Zekeriya Öz\'e ile kar topu fotoğrafını anımsatarak \"Zekeriya Öz\'ü aklamak için bu fotoğrafı çektirdiğim iddia ediliyor. Halbuki ben Oda TV soruşturması yapılırken Sadullah Ergin\'i arayıp Zekeriya Öz\'e soruşturma açılamaz mı diye sormuştum\" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: BIRAKSAK YATSIYA KADAR KONUŞACAĞINIZI BİLİYORUM

Mahkeme Başkanı, sanık Nazlı Ilıcak\'tan savunmasını daha önce yaptığını, eksik hususlara değinmesi gerekiği konusunda uyarıda bulundu. Mahkeme Başkanı, Nazlı Ilıcak\'a \"Bıraksak aksama kadar, yatsıya kadar, sabaha kadar konuşacağınızı biliyorum\" deyince Ilıcak \"Ben bunları anlatıyorum ama tutuklu kalıyorum. Masumiyetimi ispat etmeye çalışıyorum\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, \"Benim dediğim usule ilişkin, siz bunu daha öz anlatabilecek kabiliyete sahipsiniz\" diyerek yemek arasından sonra tekrar kendisine söz vereceğini belirtti. Duruşmaya ara verildi.