T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ/PDY'nin medya yapılanması davası

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan ile kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasına devam edildi

19 Eylül 2017 17:21

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan ile kapatılan Zaman Gazetesi\'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı\'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasına devam edildi. Mahkeme Başkanı, duruşmada detaylı savunma yapan sanık Nazlı Ilıcak\'a \"Bıraksak aksama kadar, yatsıya kadar, sabaha kadar konuşacağınızı biliyorum\" deyince Ilıcak \"Ben bunları anlatıyorum ama tutuklu kalıyorum. Masumiyetimi ispat etmeye çalışıyorum\" dedi. 
İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Altan ise duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gazeteciler Yasemin Çongar ile Hasan Cemal, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Altan Tan ile çok sayıda kişi de duruşmayı izledi.

6 DOLAR TUTANAĞA GEÇİRİLDİ
Mahkeme Başkanı, emanette bulunan ve Mehmet Altan\'a ait olduğu belirtilen 6 adet 1 ABD dolarının mahkemeye gönderildiğini belirtti. Mahkeme Başkanı, söz konusu para zarfını açarak 3\'ünün F, diğerlerinin ise K, E ve B serisi olduğunu tutanağa geçirdi.

\"MAHKEME HEYETİ DARBEYİ BİLDİĞİMİ İSPATLAMAK ZORUNDA\"
Daha sonra sanık Nazlı Ilıcak\'a söz verildi. Ilıcak \"3 ay önce sizi suçsuzluğuma ikna etmeye çalıştım. İkna edebildiğimi sanmıştım. Fakat duruşma sonunda somut delile dayalı, kuvvetli suç şüphesi dediniz, ben 3 aydır cezaevinde düşünüyorum; darbeyi bildiğim ve zemin hazırladığına yönelik deliler nelerdir? Siz bana söyleyin ben de ona göre savunmamı yapayım. Mahkeme heyeti, darbeyi önceden bildiğimi ispatlamak zorunda\" dedi. 

\"EN YANLIŞ İNSANA DARBECİLİĞİ YAMADINIZ\"
\"Darbe olsaydı, ben bakan mı olacaktım, para mı cukkalayacaktım? Ben Bank Asya\'dan krediyle villa mı aldım? Menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım\" diyen Nazlı Ilıcak, gazetecilerin suç teşkil etmeyen yazılarından dolayı sorumlu tutulamayacağını belirtti. Ahmet ve Mehmet Altan dışındaki hiçbir sanığı tanımadığını söyleyen Ilıcak, \"En yanlış insana darbeciliği yamadınız. Çünkü 27 Mayıs\'tan beri ben darbelerden nefret ederim\" diye konuştu. 

\"ZEKERİYA ÖZ\'E SORUŞTURMA AÇILAMAZ MI SORMUŞTUM\"
Ilıcak, firari savcı Zekeriya Öz\'e ile kar topu fotoğrafını anımsatarak \"Zekeriya Öz\'ü aklamak için bu fotoğrafı çektirdiğim iddia ediliyor. Halbuki ben Oda TV soruşturması yapılırken Sadullah Ergin\'i arayıp Zekeriya Öz\'e soruşturma açılamaz mı diye sormuştum\" dedi.  

MAHKEME BAŞKANI: BIRAKSAK YATSIYA KADAR KONUŞACAĞINIZI BİLİYORUM
Mahkeme Başkanı, sanık Nazlı Ilıcak\'tan savunmasını daha önce yaptığını, eksik hususlara değinmesi gerekiği konusunda uyarıda bulundu. Mahkeme Başkanı, Nazlı Ilıcak\'a \"Bıraksak aksama kadar, yatsıya kadar, sabaha kadar konuşacağınızı biliyorum\" deyince Ilıcak \"Ben bunları anlatıyorum ama tutuklu kalıyorum. Masumiyetimi ispat etmeye çalışıyorum\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, \"Benim dediğim usule ilişkin, siz bunu daha öz anlatabilecek kabiliyete sahipsiniz\" diyerek yemek arasından sonra tekrar kendisine söz vereceğini belirtti. Duruşmaya ara verildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKİSTANBULDHA Nazlı Ilıcak Ahmet Altan Mehmet AltanZaman GazetesiGenel Yayın Yönetmeni Ekrem DumanlıFETÖMahkeme BaşkanıNazlı IlıcakIlıcakMasumiyetimiAdalet SarayıAğır Ceza MahkemesiNazlı Ilıcak Mehmet Altan Fevzi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24