FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması sona erdi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada gizli tanıkların kapalı oturumda verdikleri beyanlar okundu. Ardından sanıklara ve avukatlara taleplere ilişkin söz verildi. Avukatlar ve sanıklar tahliye talebinde bulundu. Tahliye taleplerinin alınmasına ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.