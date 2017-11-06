FETÖ'nün Doğan Medya'yı işgal davası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Doğan Medya Center\'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin, 3\'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya ile tutuksuz sanıklar Muhammed Orhan Kaya ve Muhammed Çınar hazır bulundu.

CEYHUN KURUOĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİ

CNN Türk\'ün yayından sorumlu prodüktör şefi olan Ceyhun Kuruoğlu darbe girişimi gecesi gördüklerini anlattı.

Tanık Kuruoğlu, darbe gecesi arkadaşlarıyla dışarıda olduğunu darbe girişimini haberlerden öğrendikten sonra gece 22.30-23.00\'da işyerine geldiğini anlattı. Tanık Kuruoğlu, “Gece saat 03.00\'da helikopterler geldi. Binaya girip 3\'üncü kata çıkan askerler \'Verilen emri uyguluyoruz. Binayı boşaltın, yayını kesin\' dediler. Gelen askerlerin biri rütbeliydi diğerleri erdi. Askerlerin ellerinde silah vardı ancak birine doğrulttuklarını görmedim\" dedi. Darbe girişimi gecesi bir el silah duyduğunu, kanala 300-400 vatandaşın da destek için geldiğini söyleyen Kuruoğlu, “Askerler yayını kesmemizi isteyince masayı kitlemeye çalıştık. \'Ankara\'dan bir şey yapabilir miyiz?\' diye Ankara ile görüştüm. 40 dakika sonrada normal yayına döndük\" ifadelerini kullandı.

TANIKLAR VE MÜŞTEKİLER DİNLENDİ

Duruşmada Ceyhun Kuruoğlu\'nun yanı sıra, Mutlu Turan, Mehmet Can Ergin ve Sultan Akay da \"tanık\" sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca Mustafa Uçar ve Mustafa Demiray “müşteki\" sıfatıyla duruşmada dinlendi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Arslan ve Süleyman Ahmet Kaya\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık Harun Ayan\'ın yakalamasının infazının beklenmesine hükmetti. Davanın niteliği, dava içerisinde şikayete bağlı bir suç olmaması dikkate alınarak dinlenmeyen müştekilerin dinlenmesinden vazgeçilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, bilirkişilerden raporların beklenmesine kararlaştırarak duruşmayı 4 Aralık\'a erteledi.



