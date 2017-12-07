FETÖ'den tutuklanan 34 eski öğretmene hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan 19\'u tutuklu 53 meslekten ihraç edilen öğretmenden 34\'üne, 1 yıl 6\'şar aydan, 7 yıl 6\'şar aya kadar değişen hapis cezaları verildi. 12 öğretmen ise beraat etti.

Samsun\'da Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 19\'u tutuklu 53 meslekten ihraç edilen öğretmenin yargılanmasına 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugünkü karar duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren 53 sanık suçsuz olduklarını belirtirken beraat ve tahliyelerini istedi.

Avukatların son savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık öğretmenlerden Ahmet Alış, Ali Bayram İskender, Ayşe Boz Çolak, Coşkun Yetkin, Elif Serin, Eyüp Köse, Hatice Meral Bilen, İsmail Soylu, İsmet Atasoy, Kağan Özdemir, Mehmet Ünsal, Mete Kılıç, Mustafa Şener, Müyesser Temiz, Nilgün Ebrar Karakaya, Sabri Çolak, Seydiahmet Van, Sırma Arslan, Songül Gökdağ Van, Tamer Meral, Tuncay Karakuş, Utku Bakar, Ünül Tacir, Yaşar Aksoy ve Zelfir Erdoğan \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Alper Muhçu, Hamza Özdemir, Halil Özçelik, Muhsin Bayrak, Mustafa Kara, Osman İner ve Ömer Bedir\'e de aynı suçtan 7\'şer yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi.

Öte yandan sanıklardan Hakan Tokgöz ve Mehmet Tekkaya\'da etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalandırılarak 1\'er yıl 6\'şar ay 22\'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından ceza alan 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Abdullah Hafızoğlu, Aylin Şengül, İlhami Tuncel, Nazım Demirci, Rukiye Sedef, Semra Köse, Seda Demirci, Ayşegül Bayram, Berker Kılıç, Halil Özcan, Nermin Öztürk ve Selim Kılıç\'ın ise kanıt yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.

Diğer taraftan mahkeme heyeti sanıklardan Onur Akkaya hakkında mahkemeye yeni kanıtl geldiği ve bu konuda ifadesinin alınamadığını Arif Aslan, Mustafa Bülbül ve Orhan Kaya\'nın bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılmadıklarını belirledi. Mahkeme heyeti bu sanıklarla SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için, firarda olan Ali Osman Kansu, Coşkun Öztakatlı ve Aynur Arslan\'ın da halen yakalanmadıklarından dava dosyasından ayrılmasına tutuklu olanların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.