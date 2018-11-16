T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ şüphelisi çift yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi çift yakalandı

16 Kasım 2018 14:52

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi çift yakalandı. Adliyeye sevk edilen Serdal G. tutuklanırken, eşi S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı\'nda asistan olarak görev yapan S.G. ile eşi Serdal G. hakkında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adliyeye sevk edilen Serdal G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRFETÖPDYAdliyeyeSerdalEskişehir Cumhuriyet BaşsavcılığıEskişehir OsmangaziESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim DalıEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24