FETÖ şüphelisi çift yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi çift yakalandı. Adliyeye sevk edilen Serdal G. tutuklanırken, eşi S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı\'nda asistan olarak görev yapan S.G. ile eşi Serdal G. hakkında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Serdal G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.