FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan eski öğretmen 41 yaşındaki Mustafa Şengün\'e, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Samsun\'un Vezirköprü İlçesi\'nde öğretmen Mustafa Şengün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Şengün yaklaşık 9 ay önce tutuklandı.

Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Mustafa Şengün , bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık, mahkeme heyetine verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Şengün\'e \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.