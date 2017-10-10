T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan eski öğretmen 41 yaşındaki Mustafa Şengün'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

10 Ekim 2017 17:42

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan eski öğretmen 41 yaşındaki Mustafa Şengün\'e, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Samsun\'un Vezirköprü İlçesi\'nde öğretmen Mustafa Şengün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Şengün yaklaşık 9 ay önce tutuklandı.
Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Mustafa Şengün , bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık, mahkeme heyetine verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Şengün\'e \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYMustafaSamsun VezirköprüDahaSamsunAğır Ceza MahkemesiSanık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24