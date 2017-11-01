T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanığı işadamına 6 yıl hapis

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan işadamı Münir Meral, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

01 Kasım 2017 17:10

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan işadamı Münir Meral, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 ay önce silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan Münir Meral\'in yargılanmasına 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmada sanık Meral hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren sanık üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Meral\'i, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYMünir MeralFETÖPDYAğır Ceza MahkemesiDuruşmadaMeralMahkemeMeral FETÖPDY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24