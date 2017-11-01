FETÖ sanığı işadamına 6 yıl hapis

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan işadamı Münir Meral, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 ay önce silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan Münir Meral\'in yargılanmasına 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmada sanık Meral hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren sanık üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Meral\'i, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.