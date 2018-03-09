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FETÖ sanığı emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davada örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç 2

09 Mart 2018 19:43

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davada örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gafur Yakar, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde 2. Sınıf Emniyet Müdürü olan tutuklu sanık Gafur Yakar hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen emniyet müdürü beraatını istedi. Örgütle irtibatı olamadığını iddia eden Yakar, “Hakkımdaki iddiaları  reddediyorum. Dosyamda yer alan ithamlar gerçeği yansıtmıyor. ByLock kullanmadım. Örgütle bir bağım yok, beraatımı istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, emniyet müdürü Gafur Yakar’ı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

 

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