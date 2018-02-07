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FETÖ sanığı binbaşıya 10 yıl hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen eski binbaşı Erdem Çağan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

07 Şubat 2018 20:02

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen eski binbaşı Erdem Çağan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik 2016 yılında düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen binbaşı Erdem Çağan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağan tutuklandı. Çağan hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Erdem Çağan ve avukatı katıldı. Savunmasında örgütün kriptolu haberleşme programlarından ByLock’u indirmediğini ve kullanmadığı öne süren Çağan, örgütün \'Kakao Talk\' ve \'Cover Me\' haberleşme programlarını deneme yanılma yöntemiyle indirmiş olabileceğini söyledi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çağan, beraat ve tahliyesini talep etti.
Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında örgütün haberleşme programlarını kullanan Erdem Çağan\'ın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, örgütün haberleşme programlarını kullandığı belirlenen Erdem Çağan\'a, binbaşı rütbesinde görev yapıp, kamu kudretini kullanan bir kişi olması dikkate alındığında meydana getirebileceği olası tehlike ve zararın ağırlığını göz önüne alarak, 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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