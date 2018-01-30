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FETÖ sanığı 3 avukata hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de (FETÖ/PDY) davasında, KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) yöneticileri ve dernek üyesi avukatların 3'üne 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

30 Ocak 2018 21:07

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de (FETÖ/PDY) davasında, KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) yöneticileri ve dernek üyesi avukatların 3\'üne 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklar Hakan Ö. ve Bekir Sıddık Ç. ile tutuksuz sanıklar Oğuz H., Hakan B., Ali Osman T. ve Mahmut A. duruşmada hazır bulundu. Duruşmada FETÖ üyesi oldukları iddia edilen sanıkların savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. 18 aydır tutuklu olduğunu belirten Hakan Ö, \"Her günümde ayrı bir acı çektim. 11 yaşında 3 tane üçüz oğlum var. Benim yanıma geldiklerinde hep üzgünler. Onların gülüşlerini özledim. Suç işlemedim. Suç işlesem bile cezayı onlar mı çekiyor, ben mi bilmiyorum. Büroma gelen giden çoktu. 3 tane  şirket hattı vardı. Stajyerlerden tutun da bürodaki herkes bu hattı kullanırdı. Ben suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Hakan Ö.\'nün 7 yıl 6 ay, Bekir Sıddık Ç.\'nin ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Oğuz H.’yi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Hakan B. hakkında ise bu duruşmada karar çıkmadı.

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