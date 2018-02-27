FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına 5 şüpheliden, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan İzmir Üniversitesi\'nin mütevelli heyeti üyesi ve Fatih Koleji\'nin sahibi İsmail Selim Doğanata ile E.Ö. tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 20 Şubat’ta, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 şüpheliden, her ikisi de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi\'nin mütevelli heyeti üyelerinden ve Fatih Koleji\'nin sahiplerinden İsmail Selim Doğanata ile R.U., N.U., L.G. ve E.Ö. gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına çıktıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin örgütü legal göstermek için faaliyetlerde bulundukları, örgütün yurt dışı faaliyetleri için irtibat kurdukları üniversite görevlilerinin, işadamlarının ve bürokratların konaklama, sempozyum ve toplantı gibi faaliyetlerini yürüttükleri belirtildi. Ayrıca, gözaltına alınan işadamlarının, kapatılan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi\'ne (İZDİM) finansal destek sağladıkları da ileri sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğanata ile E.Ö. tutuklanırken, 2 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla, 1 şüphelide savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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