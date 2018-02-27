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FETÖ itirafçısı avukata 3 yıl hapis cezası

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği üyesi avukat Ali Osman Turgut, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı

27 Şubat 2018 17:44

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği üyesi avukat Ali Osman Turgut, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık Ali Osman Turgut ve avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunup itirafçı olan sanık Turgut, FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme ağı olan ByLock’u 5 ay kullandığını ve dini mesajlar geldiğini ve yaklaşık 1 yıl oturmalara katıldığını söyledi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanığın, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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