FETÖ davasında avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan avukat Melih Dikayak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılının Ağustos ayında FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda avukat Dikayak, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dikayak, tutuklandı. Hazırlanan iddianameyle avukat Dikayak hakkında, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Melih Dikayak ve avukatı katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık Dikayak\'ın \'ByLock\' kullandığını, kapatılan Bank Asya\'da hesabının bulunduğunu, tanık ifadeleriyle FETÖ/PDY mensubu olduğunun anlaşıldığını belirterek, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık Dikayak ise suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Dikayak\'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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