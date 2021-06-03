Fethullah Gülen avukatlarından Adnan Şeker'e 9 yıl 9 ay hapis cezası

Fethullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianameye istinaden, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in avukatlığını yapan Sanık Adnan Şeker hakkında, Ankara 22.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda; örgütün gizli haberleşme ağı Bylock’u kullandığı, 667 sayılı KHK ile kapatılan örgüte ait Hukuk ve Hayat Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğini yaptığı, örgüt üyesi avukatları organize ettiğine dair birden fazla tanık beyanı, örgüte bağlı avukat mütevelli grubunda yer alması başta olmak üzere elde edilen tüm deliller ışığında, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak neticeten 9 YIL 9 AY hapisle cezalandırılmasına, hakkında takdiri indirim uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

Sanık Adnan Şeker’in, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Zincirleme Şekilde Rüşvet Verme, Zincirleme Şekilde Gizliliğin İhlali, Zincirleme Şekilde Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak, Zincirleme Şekilde Suçluyu Kayırma suçlarından açılan kamu davasına istinaden tutuklu olarak yargılanmasına Ankara 24.Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmektedir."