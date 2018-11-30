Fethiyespor'un rakibi Manisa BŞB

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor ile şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı\'nda Oğuzhan Uğurlu\'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Ev sahibi Fethiyespor\'da kart cezalısı Kağan forma giyemeyecek. Konuk Manisa BŞB\'de ise Erman cezası yüzünden görev alamayacak.

Sıralamada 11 puanla 16. basamakta yer alan Fethiyespor\'da teknik direktör Tarık Daşgün, saha ve seyirci avantajlarını iyi kullanıp galip geleceklerine inandığını söyledi. 26 puanla 3. sırada yer alan Manisa BŞB\'de ise teknik direktör Levent Devrim zor bir maça çıkacaklarını ancak takımına güvendiğini dile getirdi.