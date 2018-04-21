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Spor

Fethiyespor'un kurtuluş haftası

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Silivrispor'u deplasmanda 2-0 yenerek düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'un 9 puan önüne geçen Fethiyespor yarın kurtuluş mücadelesinde Bandırmaspor'u misafir edecek

21 Nisan 2018 15:22

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Silivrispor\'u deplasmanda 2-0 yenerek düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'un 9 puan önüne geçen Fethiyespor yarın kurtuluş mücadelesinde Bandırmaspor\'u misafir edecek. 
Fethiye İlçe Stadı\'nda Çağdaş Altay\'ın görev yapacağı maç saat 15.30\'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar karşılaşmadan puanla ayrıldığı takdirde kümede kalışını resmen ilan edecek. Fethiyespor müsabakayı kaybederse kulağını Nazilli Belediyespor-Pendikspor mücadelesine çevirecek. 
Nazilli, Pendik karşısında kazanamazsa sonuç ne olursa olsun Fethiyespor lige tutunacak. Teknik direktör Levent Eriş ligde kalmak için büyük bir mücadele örneği sergilediklerini belirterek, \"Sezon başından bu yana mücadelemizden vazgeçmedik. Bandırmaspor maçıyla kümede kalacağız\" diye konuştu. 
 

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